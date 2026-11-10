Organizaciones ambientalistas expresan preocupación por aparición de animales muertos en la costa

Preocupa a organizaciones ambientalistas y de protección animal la aparición de varios animales marinos muertos en playas de Maldonado, entre ellas, Punta del Este y Piriápolis.

Richard Tesore de SOS Rescate Fauna Marina indicó que durante el invierno se ha dado la mortandad de muchos animales marinos en la costa. Pero, el pasado fin de semana, se recibieron denuncias de lobos y leones marinos, y delfines muertos en Rocha, Maldonado y Canelones.

Tesore instó a que en casos de encontrar animales muertos en las playas realizar las denuncias ante el Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería y Prefectura Nacional Naval.

Ahora, se aguardan por los resultados de las pericias para conocer las causas de la muerte de estos animales.

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