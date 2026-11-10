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VARIOS DETENIDOS

Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental en setiembre pertenecía a "El Meo"

En el operativo en el que capturaron a "El Meo" también fue detenida un la pareja de Migales, el narco uruguayo asesinado en Buenos Aires.

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Investigadores presumen que droga incautada en Brazo Oriental, en la Operación Trazador, pertenecía a "El Meo", narco capturado en Marconi, y quien la Policía presume que es uno de los responsables de las balaceras en la zona.

En el procedimiento en el que fue capturado "El Meo", de 45 años, también fueron detenidos otros dos hombres, de 29 y 25 años, y dos mujeres, de 33 y 20. Una es la viuda de Andrés Migalés, el narco uruguayo asesinado en Buenos Aires a manos de sicarios.

Además, la Policía incautó una pistola calibre 9 mm y 37 mil dólares.

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Por la investigación Trazador fueron condenadas tres personas en setiembre.

Pablo Leiva, quien fue asesor de un edil del Partido Nacional, fue uno de los judicializados por tráfico de drogas y lavado de activos. En su casa la Policía encontró 300 kilos de pasta base que ahora se presume que pertenecía a "El Meo".

En ese contexto, fueron incautados 3 millones de pesos, 42.564 dólares, cinco vehículos, dos pistolas y municiones.

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