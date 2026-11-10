Lustemberg explicó resolución que firmó en acuerdo con Orsi que revocó su decisión inicial sobre inhabilitación a anestesista

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió a la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de reestablecer los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles.

"Es una resolución que firmamos en conjunto con el presidente Yamandú Orsi, a punto de partida de un recurso de revocación que presentó la mamá de Soledad Barrera", aseguró Lustemberg sobre la revocación a su definición inicial en el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, dijo que cuando firmó la primera resolución, "estaba haciendo lo que se llama una firma delegada, en mi calidad de ministra", pero que "con los últimos hechos que fueron surgiendo, después de la primera resolución, a punto de partida primero de un informe de Jurídica del Ministerio de Salud Pública, con jurídica de Presidencia, se llegó a este acuerdo, para el cual ambos estuvimos de acuerdo con ese informe".

"En la administración pública uno se respalda siempre en el derecho administrativo, entonces, en un momento y en una circunstancia fue tomada esta decisión, que yo había decidido, de tres años, siempre con la evaluación de la Unidad Académica de Anestesiología", sostuvo. "Pero después de tener elementos cuando la mamá presenta ese recurso de revocación, en este caso al Poder Ejecutivo, dirigido al presidente, ahí surgían otros elementos vinculados a la investigación que se dio, en acuerdo abreviado, en la órbita de la Justicia Penal, una investigación que tiene que ver con pericias, que hubo en la mutualista y en otros ámbitos que dieron mayores argumentos para volver a tomar la decisión de los cinco años, con la evaluación de la Unidad Académica de Anestesiología", añadió.

"Quiero destacar que no ha habido ningún perjuicio, porque la anestesista en este momento no ha estado ejerciendo", señaló. La decisión de Orsi El presidente Yamandú Orsi revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles. Con esta decisión, se restablecen los cinco años de inhabilitación que habían sido dispuestos inicialmente para la profesional, condenada por mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía. Hace un año, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, había reducido la inhabilitación.

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