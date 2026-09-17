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USURPACIÓN CON AMENAZAS Y AGRESIONES

Cuatro detenidos por ocupar una vivienda y expulsar a sus propietarios en el barrio Tobogán

La usurpación fue mediante amenazas y agresiones. La Policía inspeccionó el inmueble e incautó una pistola calibre 32, un cargador y ocho cartuchos del mismo calibre.

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Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron detenidas por ocupar una vivienda y expulsar a sus propietarios mediante amenazas y agresiones en el barrio Tobogán.

Alertada la Policía, cuando los efectivos de la seccional 24 llegaron al lugar hablaron con el dueño de la casa, quien manifestó que la noche anterior su hermana fue retirada del inmueble por dos mujeres, mediante amenazas y agresiones, y al entrar encontró a cuatro personas.

Al inspeccionar la vivienda, los policías encontraron a las cuatro personas en su interior. Detrás de un horno eléctrico deteriorado y en el baño, los efectivos hallaron una pistola calibre 32, un cargador y ocho cartuchos del mismo calibre.

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Las cuatro personas fueron detenidas. Se trata de dos hombres de 29 y 33 años con cuatro antecedentes penales cada uno, y dos mujeres de 26 y 36 años, con un antecedente penal cada una.

La Fiscalía de Flagrancia de 11º turno investiga el caso.

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