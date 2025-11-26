RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL

Una médica de Paysandú fue agredida por el acompañante de un paciente que le pegó con un casco en la cabeza

"Vivimos una lamentable y preocupante situación", aseguró el director del Hospital de Paysandú, Sergio Venturino.

emergencia-hospital-paysandu-entrada

Una médica de Paysandú sufrió traumatismo de cráneo luego de que el acompañante de un paciente le tirara un casco de moto por la cabeza. La agresión ocurrió en la tarde del martes en la emergencia, indicó el director del Hospital de Paysandú, Sergio Venturino. "Vivimos una lamentable y preocupante situación", aseguró.

Venturino sostuvo que la médica no presentó lesiones de gravedad y está fuera de peligro. El jerarca transmitió la conmoción del equipo asistencial del hospital por lo ocurrido. El autor de la agresión deberá responder por el hecho ante la Fiscalía y la Justicia.

"Lamentablemente, los hechos de violencia en el ámbito de la salud se han vuelto frecuentes, pero no por eso podemos naturalizarlos ni minimizarlos. La violencia en todas sus formas es un fenómeno multicausal y complejo que debe ser abordado desde diferentes ámbitos, pero en ningún caso podemos justificar o permitir que estos hechos se repitan", reflexionó.

Venturino hizo un llamado a la comunidad para trabajar en conjunto para visibilizar las expresiones de violencia en todas sus formas en busca de erradicar comportamientos agresivos y fomentar el respecto, el diálogo y la convivencia.

