Comisión del Parlamento analiza nuevo proyecto de ley para el Casmu con plazo para votarlo hasta el miércoles

El Parlamento analiza por estas horas un nuevo proyecto de ley que le permite al Casmu acceder, nuevamente, al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos creado en el año 2008 para instituciones de asistencia médica con problemas financieros.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo señala que la mutualista mantiene problemas financieros y que requiere un nuevo acceso al fondo de garantías.

En agosto del 2024 el Casmu ya accedió a un fondo de garantía por más de 2.000 millones de pesos, y ahora se propone otro por más de 4.900 millones de pesos. En dólares actuales equivale a más de 120 millones.

La Comisión del Parlamento, integrada con diputados y senadores, recibió este lunes desde el mediodía al ministro de Economía Gabriel Oddone y al subsecretario de Salud Leonel Briozzo, entre otras autoridades de ambas carteras.

La senadora del Frente Amplio, Patricia Kramer, se refirió al planteo de la oposición sobre la situación de la mutualista desde el último acceso al fondo de garantías. Además, analizó la propuesta de mayores controles en la reestructura administrativa y financiera, mientras la institución esté amparada por el fondo.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, cuestionó al gobierno por enviar al Parlamento la prórroga de la intervención de la mutualista a pocas horas de vencerse el plazo. Sostuvo que se debe apoyar la extensión de la intervención y cuestionó que sea por dos años, así como el acceso al fondo de garantía por 120 millones de dólares.

Fundamentación

El proyecto de ley señala que el Casmu “es uno de los principales prestadores integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con un padrón de usuarios de aproximadamente 171.000 afiliados a junio de 2026. La amplia masa de afiliados, su presencia territorial, el empleo directo e indirecto asociado y su articulación con otros prestadores del SNIS hacen que preservar la estabilidad del Casmu sea un aspecto relevante para el adecuado funcionamiento del sistema de salud”.

“La institución atraviesa, desde hace años, dificultades económico-financieras que han motivado su acceso reiterado al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ("Fondo de Garantía IAMC"), creado por la Ley N° 18.439, de 22 de diciembre de 2008”, agrega la fundamentación del nuevo proyecto de ley.

Hace dos años que el Casmu está intervenido por el MSP sin desplazamiento de autoridades, y la última prórroga, que se dictó el 29 de julio de 2025, vence este miércoles 29 de julio. Por esta razón el nuevo proyecto de ley, que extiende la intervención y habilita a la mutualista a acceder a una nueva garantía, debe ser votado antes de este miércoles 29.