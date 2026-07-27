Robaron una parroquia en el barrio Colón por décima vez desde febrero: el ladrón fue atrapado infraganti

Robaron una parroquia en el barrio Colón, lo que obligó a suspender la misa el fin de semana. "Lo más costoso es la reparación", dijo el sacerdote del lugar, José Morillo, sobre los daños que causan para cometer el delito.

Desde febrero hasta este fin de semana, han robado en diez ocasiones el lugar.

"En realidad, lo que sufrimos nosotros lo sufre mucha gente. Y por otra parte, eso nos ayuda a estar en sintonía con lo que vive el barrio y muchos lugares de la ciudad", expresó.

Seguí leyendo Una mujer de 47 años está grave en CTI tras ser agredida en la calle por un hombre con quien mantenía un vínculo

Los robos suelen ser "cosas pequeñas, rompen, se ve que apurados por conseguir dinero para pasta base o drogas, han roto muchas puertas", detalló.

En la noche del domingo, un delincuente fue encontrado infraganti y detenido.

"Anoche nos quedamos a dormir con un laico. Nosotros no vivimos acá, vivimos en el colegio Pío, y como ya había entrado dos veces antenoche, dijimos, cuando suene la alarma, queremos estar ahí. Sonó la alarma a las 2:30 de la mañana, bajamos, venía la Policía, alertada por Prosegur. Vinimos a este sector, estaba todo oscuro, la reja rota. Dimos la vuelta por la iglesia, entramos con la Policía y lo encontramos", relató.

Ahora, colocaron cámaras y sensores.

El sacerdote también reflexionó sobre los "tantos jóvenes en esa situación" y se preguntó qué se puede hacer como sociedad.