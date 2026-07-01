Un preso fugó el domingo de la cárcel Piedra de los Indios, en Colonia, y este martes se atrincheró junto a una menor de edad en una casa del barrio Los Nogales, en esa ciudad.
Un preso fugó de la cárcel y se atrincheró con una menor que tomó de rehén en una casa en Colonia
Ocurrió este martes. Sobre las once de la noche, el hombre fue arrestado por la Policía y puesto a disposición de la Justicia. La víctima fue asistida en el hospital.
Del operativo participaron fuerzas especiales de la Policía, que negociaron con el hombre y, sobre las 23:00, lograron arrestarlo.
La víctima, que estuvo de rehén, fue derivada al hospital local, donde fue asistida, supo Subrayado.
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El hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Se encontraba prófugo tras fugar de la cárcel ubicada sobre la ruta 21, en el departamento de Colonia.
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