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Barrio los nogales

Un preso fugó de la cárcel y se atrincheró con una menor que tomó de rehén en una casa en Colonia

Ocurrió este martes. Sobre las once de la noche, el hombre fue arrestado por la Policía y puesto a disposición de la Justicia. La víctima fue asistida en el hospital.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un preso fugó el domingo de la cárcel Piedra de los Indios, en Colonia, y este martes se atrincheró junto a una menor de edad en una casa del barrio Los Nogales, en esa ciudad.

Del operativo participaron fuerzas especiales de la Policía, que negociaron con el hombre y, sobre las 23:00, lograron arrestarlo.

La víctima, que estuvo de rehén, fue derivada al hospital local, donde fue asistida, supo Subrayado.

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El hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Se encontraba prófugo tras fugar de la cárcel ubicada sobre la ruta 21, en el departamento de Colonia.

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