"Un premio, cuando uno se está retirando": la última entrevista de Mujica con Subrayado; triunfo de Orsi y MPP

Respecto al triunfo de Orsi, Mujica consideró como "un premio, cuando uno se está retirando. Son casi 35 años de lucha, que están ahí, que se me fueron y quedó algo que va más allá de mi vida".

Al referirse a Orsi, el expresidente pidió que "ojalá que mantenga su espíritu abierto, inclusivo y que le sirva al país. Tiene mucha responsabilidad hoy", expresó entonces. Mujica también analizó el porcentaje de votación que logró el MPP, "me hubiera gustado un poco más equilibrado", y atribuyó el desequilibrio a la campaña del plebiscito de la seguridad social que coincidió con las elecciones que hizo que distrajeran la militancia en la lucha por el gobierno.

Para él, Orsi era el mejor candidato, a quien conoce hace más de 30 años. Recordó la gestión de Orsi al frente de la Intendencia de Canelones y su poder de negociación en la Junta Departamental. "Fue un gran administrador y buen negociador", destacó.

Entonces, se refirió a su estado de salud y reconoció que le faltaban fuerzas. "Soy consciente, estoy muy viejo y se me van acabando las fuerzas. Me sobra la experiencia, pero me faltan fuerzas", concluyó.