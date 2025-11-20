RECIBÍ EL NEWSLETTER
CARNOT Y GARZÓN

Un policía y un vecino resultaron baleados durante una discusión en su casa en el barrio Colón

El funcionario del Ministerio del Interior de 22 años fue herido en la mano izquierda y derivado al Hospital Policial. En tanto, el vecino de 31 resultó baleado en la pierna derecha y trasladado grave al Saint Bois.

POLICIA-BALEADO-CALLE-CARNOT-Y-GARZON

Un policía de 22 años fue baleado este jueves de tarde durante una discusión vecinal registrada en una vivienda de Carnot y avenida Eugenio Garzón, en Colón.

Sobre las 16:30 horas, una llamada ingresó al Servicio de Emergencias 911 que alertaba de un disparo de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el herido de bala era un funcionario policial perteneciente a URPM de Zona 3, según supo Subrayado.

El policía manifestó a sus compañeros que estaba en su casa cuando un vecino intentó ingresar sin su permiso, por lo que se produjo una discusión y un forcejeo. El vecino, un hombre de 31 años sin antecedentes penales, resultó baleado en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Saint Bois. En tanto, el policía fue herido de bala en la mano izquierda y derivado al Hospital Policial.

investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91
Seguí leyendo

Investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91

Se trata de establecer si en determinado momento el vecino le quitó el arma al policía y lo baleó. Las diferencias entre los vecinos ya tienen un tiempo, con denuncias al hombre de 31 años por acoso y otros delitos.

En el lugar, se encontraron varios casquillos de bala que serán periciados por personal de Policía Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

Te puede interesar

Bielsa en conferencia: Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa en conferencia: "Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial"
Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia video
CINCO CASOS ERAN SOSPECHOSOS

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia
Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos video
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Dejá tu comentario