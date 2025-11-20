Un policía y un vecino resultaron baleados durante una discusión en su casa en el barrio Colón

Un policía de 22 años fue baleado este jueves de tarde durante una discusión vecinal registrada en una vivienda de Carnot y avenida Eugenio Garzón, en Colón .

Sobre las 16:30 horas, una llamada ingresó al Servicio de Emergencias 911 que alertaba de un disparo de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el herido de bala era un funcionario policial perteneciente a URPM de Zona 3, según supo Subrayado .

El policía manifestó a sus compañeros que estaba en su casa cuando un vecino intentó ingresar sin su permiso, por lo que se produjo una discusión y un forcejeo. El vecino, un hombre de 31 años sin antecedentes penales, resultó baleado en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Saint Bois. En tanto, el policía fue herido de bala en la mano izquierda y derivado al Hospital Policial.

Seguí leyendo Investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91

Se trata de establecer si en determinado momento el vecino le quitó el arma al policía y lo baleó. Las diferencias entre los vecinos ya tienen un tiempo, con denuncias al hombre de 31 años por acoso y otros delitos.

En el lugar, se encontraron varios casquillos de bala que serán periciados por personal de Policía Científica.