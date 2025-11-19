Investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91

La Policía de Rocha investiga el hallazgo de un auto abandonado en la ruta 91. El vehículo, un Fiat Palio con matrícula brasileña, fue ubicado el lunes a 400 metros del puente que une las localidades de La Charqueada (Treinta y Tres) y Cebollatí (Rocha).

El auto habría sufrido un despiste y vuelco en la ruta en horas de la noche. No se pudo ubicar al conductor u otros ocupantes del vehículo. Tampoco existen denuncias policiales del siniestro.

El personal de la seccional 6ª de Cebollatí comenzó a investigar el hecho, ya que en la carrocería del auto del lado del conductor encontraron orificios de impactos de bala. La Policía retiró el lugar el vehículo para continuar con las pericias para determinar lo ocurrido.

Los policías realizan rastrillajes y averiguaciones para dar con los ocupantes del auto.

