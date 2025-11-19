La Policía de Rocha investiga el hallazgo de un auto abandonado en la ruta 91. El vehículo, un Fiat Palio con matrícula brasileña, fue ubicado el lunes a 400 metros del puente que une las localidades de La Charqueada (Treinta y Tres) y Cebollatí (Rocha).
Investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91
El vehículo habría sufrido un despiste y vuelco. No se pudo ubicar al conductor u otros ocupantes. Tampoco existen denuncias policiales del siniestro.
El auto habría sufrido un despiste y vuelco en la ruta en horas de la noche. No se pudo ubicar al conductor u otros ocupantes del vehículo. Tampoco existen denuncias policiales del siniestro.
El personal de la seccional 6ª de Cebollatí comenzó a investigar el hecho, ya que en la carrocería del auto del lado del conductor encontraron orificios de impactos de bala. La Policía retiró el lugar el vehículo para continuar con las pericias para determinar lo ocurrido.
Seguí leyendo
Un árbol cayó sobre un auto: "De milagro no hubo heridos", dijo la dueña, que denunciará a la IMM
Los policías realizan rastrillajes y averiguaciones para dar con los ocupantes del auto.
Lo más visto
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS
Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO
Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
MBURUCUYÁ Y PIRI
Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas
inversión USD70 millones
Dejá tu comentario