RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Investigan el hallazgo de un auto siniestrado con impactos de bala abandonado al costado de la ruta 91

El vehículo habría sufrido un despiste y vuelco. No se pudo ubicar al conductor u otros ocupantes. Tampoco existen denuncias policiales del siniestro.

auto-accidentado-rocha

La Policía de Rocha investiga el hallazgo de un auto abandonado en la ruta 91. El vehículo, un Fiat Palio con matrícula brasileña, fue ubicado el lunes a 400 metros del puente que une las localidades de La Charqueada (Treinta y Tres) y Cebollatí (Rocha).

El auto habría sufrido un despiste y vuelco en la ruta en horas de la noche. No se pudo ubicar al conductor u otros ocupantes del vehículo. Tampoco existen denuncias policiales del siniestro.

El personal de la seccional 6ª de Cebollatí comenzó a investigar el hecho, ya que en la carrocería del auto del lado del conductor encontraron orificios de impactos de bala. La Policía retiró el lugar el vehículo para continuar con las pericias para determinar lo ocurrido.

un arbol cayo sobre un auto: de milagro no hubo heridos, dijo la duena, que denunciara a la imm
Seguí leyendo

Un árbol cayó sobre un auto: "De milagro no hubo heridos", dijo la dueña, que denunciará a la IMM

Los policías realizan rastrillajes y averiguaciones para dar con los ocupantes del auto.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas. video
homicidio en el 40 semanas

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici
Orsi sobre Cardama: El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas video
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos: la explicación de Orsi al atentado contra el INR video
cárceles en uruguay

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

Dejá tu comentario