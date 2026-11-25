Operación contra el tráfico de armas y municiones, con 16 detenidos. Fotos: Ministerio del Interior.

Una operación contra el tráfico de armas y municiones terminó con 16 detenidos en 25 allanamientos realizados en 11 departamentos, informó el Ministerio del Interior.

Entre los detenidos hay un funcionario policial y un mayor del Ejército Nacional, detalla el informe oficial.

La Operación Carabo fue comandada por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Rivera a cargo de Alejandra Domínguez, e implicó allanamientos en Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José.

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Además de los 16 detenidos se incautaron más de 50 armas de diversos calibre y más de 20.500 municiones.

El Ministerio informa que en San José “también se detectó caza furtiva, por lo que se dio cuenta a la Brigada Departamental de Seguridad Rural, y se procedió a la incautación de las piezas de caza, así como también de otros elementos”.

Todos los detenidos permanecen a disposición de la justicia.