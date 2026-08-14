Un policía y su hermano fueron enviados a prisión preventiva, imputados por reiterados abusos sexuales

Un policía fue enviado a prisión preventiva, junto a su hermano, ambos imputados por reiterados delitos de abuso sexual agravados. La Justicia de Rivera dispuso esa medida cautelar por 90 días mientras la fiscal especializada Katia Aviles avanza con la investigación.

Según dijeron fuentes policiales a Subrayado, el policía cumple funciones en la Guardia Republicana y fue detenido el miércoles. Este jueves fue llevado ante la Fiscalía y ante la Justicia, que formalizaron la investigación.

La denuncia había sido presentada en julio de este año; acusaba a los hermanos de 30 y 38 años por el abuso sexual de dos menores de edad.

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El hombre de 38 años fue imputado en la tarde de este jueves por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, reiterados delitos, uno de ellos en concurso formal con un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, y un delito de violencia doméstica especialmente agravada en concurso formal con un delito de lesiones personales. Todos en reiteración real, en calidad de autor.

El otro, de 30 años, fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados como autor.

A ambos les fue suspendida la patria potestad y se los inhabilitó a realizar funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia.

La prisión preventiva es por 90 días, mientras avanza la investigación para llegar a una sentencia definitiva; se podrá resolver mediante un juicio o un proceso abreviado. Según informó la Fiscalía, la defensa de los imputados apeló el fallo.

Desde el Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que, de acuerdo a protocolo, se dispuso el sumario administrativo del policía mientras es investigado, con retención total de sus haberes. En general, estos sumarios terminan en la baja del funcionario.