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El ALCOHOL EN LAS FAMILIAS

Hay 373.000 personas con problemas de consumo de alcohol en Uruguay; presentaron nueva campaña de prevención

“El alcohol es la sustancia más consumida por las uruguayas, por los uruguayos, y que más problemas sociales y sanitarios le trae al país”, advirtió Victoria Rodríguez, de la Junta Nacional de Drogas.

El problema del consumo del alcohol en las personas y sus familias. Foto: archivo.

El problema del consumo del alcohol en las personas y sus familias. Foto: archivo.

Según la VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población General (2024), el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en Uruguay: el 71,4% de las personas de 15 a 65 años declaró haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, y entre la población universitaria, de 18 a 35 años, el porcentaje asciende a 80,7%.

El consumo de alcohol tiene distintos niveles de riesgo. Entre quienes consumieron alcohol en los últimos 12 meses, el 28,4% presenta signos de uso problemático, lo que representa una estimación de 373.000 personas.

Dentro de este grupo, 106.000 personas presentan un uso nocivo que requiere intervención sanitaria.

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Victoria Rodríguez, coordinadora de la Junta Nacional de Drogas, señaló que la cifra “es muy potente”. “Es la sustancia más consumida por las uruguayas, por los uruguayos, y que más problemas sociales y sanitarios le trae al país”, advirtió.

La Junta de Drogas presentó una campaña de bien público que invita a las personas a pensar cómo se realizan los festejos o celebraciones en su familia, y a observar qué tanta presencia de alcohol hay en esos eventos. Es una forma de racionalizar algo que está incorporado en la vida cotidiana y que, como tal, no siempre permite ver el daño que provoca en las personas y las familias.

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