Hay 373.000 personas con problemas de consumo de alcohol en Uruguay; presentaron nueva campaña de prevención

Según la VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población General (2024), el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en Uruguay: el 71,4% de las personas de 15 a 65 años declaró haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, y entre la población universitaria, de 18 a 35 años, el porcentaje asciende a 80,7%.

El consumo de alcohol tiene distintos niveles de riesgo. Entre quienes consumieron alcohol en los últimos 12 meses, el 28,4% presenta signos de uso problemático, lo que representa una estimación de 373.000 personas.

Victoria Rodríguez, coordinadora de la Junta Nacional de Drogas, señaló que la cifra “es muy potente”. “Es la sustancia más consumida por las uruguayas, por los uruguayos, y que más problemas sociales y sanitarios le trae al país”, advirtió.

La Junta de Drogas presentó una campaña de bien público que invita a las personas a pensar cómo se realizan los festejos o celebraciones en su familia, y a observar qué tanta presencia de alcohol hay en esos eventos. Es una forma de racionalizar algo que está incorporado en la vida cotidiana y que, como tal, no siempre permite ver el daño que provoca en las personas y las familias.