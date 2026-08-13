Accidente entre cinco vehículos en ruta 102 dejó a seis personas lesionadas, entre ellas una policía y un niño de 7 años

La policía conductora del patrullero sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Un choque múltiple ocurrió este miércoles de noche en ruta 102 y Camino Siete Cerros. Involucró a dos autos, un patrullero, una camioneta y una moto de Policía Caminera.

Según informó Policía Caminera, el primer auto era conducido por una mujer de 35 años que resultó ilesa. Su acompañante, de 33 años, sufrió un traumatismo leve y recibió el alta en el lugar.

En ese auto también viajaba un niño de 7 años, que sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital Pereira Rossell.

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El auto se encontraba detenido para girar a la izquierda hacia Camino Siete Cerros cuando fue chocado por un patrullero de la Jefatura de Policía de Canelones que circulaba por ruta 102 hacia el oeste.

El patrullero era conducido por una policía de 37 años, que sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Hospital Policial. El funcionario que viajaba como acompañante sufrió un traumatismo leve y recibió el alta en el lugar.

En el patrullero era trasladado un hombre de 36 años hacia un refugio. El hombre sufrió una rotura de huesos de la nariz y su traslado estaba a coordinar en la noche.

A su vez, el primer auto impactó frontalmente contra otros dos vehículos que circulaban en sentido contrario, hacia el este.

Uno de esos vehículos era conducido por una mujer de 41 años, que sufrió un traumatismo cerrado de tórax y un traumatismo de pierna con probable fractura. Fue trasladada al Hospital Británico.

El cuarto vehículo involucrado era una camioneta conducida por una mujer de 34 años, quien sufrió un traumatismo leve y recibió el alta en el lugar.

Además, una moto de Policía Caminera sufrió daños al ser chocada por uno de los vehículos involucrados. Los efectivos que realizaban un puesto de control próximo al lugar no resultaron lesionados.