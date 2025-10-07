RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN UN CONTROL VEHICULAR

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía

Fue en un control vehicular. Este martes, se realizó un allanamiento a su vivienda, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla.

ZONA-III.jpg

Un policía de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo fue detenido con droga el lunes durante un operativo.

Fue en un control vehicular cuando el funcionario del Ministerio del Interior iba en su vehículo particular. Al proceder a revisar el vehículo, los efectivos encontraron 80 chasquis de droga, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

Este martes, se realizó un allanamiento a la vivienda del policía, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla. El policía permanece a disposición de la Fiscalía.

desbaratan banda extranjera que se hacia pasar por mecanicos: hay dos condenados y una mujer requerida
Seguí leyendo

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida

El procedimiento quedó ahora a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas. Desde la Zona Operacional III se pusieron a disposición de la brigada para llevar adelante la investigación del caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

Te puede interesar

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
RÍO NEGRO

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

Dejá tu comentario