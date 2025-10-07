Un policía de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo fue detenido con droga el lunes durante un operativo.
Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
Fue en un control vehicular. Este martes, se realizó un allanamiento a su vivienda, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla.
Fue en un control vehicular cuando el funcionario del Ministerio del Interior iba en su vehículo particular. Al proceder a revisar el vehículo, los efectivos encontraron 80 chasquis de droga, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.
Este martes, se realizó un allanamiento a la vivienda del policía, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla. El policía permanece a disposición de la Fiscalía.
El procedimiento quedó ahora a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas. Desde la Zona Operacional III se pusieron a disposición de la brigada para llevar adelante la investigación del caso.
