NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria

La nueva modalidad de estafa es común en Perú y Colombia y fue introducida en Uruguay por personas de dichas nacionalidades.

banda-mecánicos-estafas

La Policía desbarató una banda de extranjeros que se hacía pasar por mecánicos y estafaban a sus víctimas. Dos hombres fueron condenados y una mujer que logró escapar antes cuenta con requisitoria a nivel internacional.

Esta nueva modalidad de estafa es común en países como Perú y Colombia y llegó a Uruguay justamente de la mano de personas de esa nacionalidades.

La Policía unificó algunas denuncias sobre esta estafa, cuya modalidad es la siguiente: una persona hace señas al conductor red de vehículos y les dice que su vehículos tiene fallas y que así no va a poder transitar mucho más distancia y que a media cuadra hay un taller que los van a ayudar.

Las víctimas circulan unas cuadras y allí aparecen los mecánicos vestidos con ropa específica y se ofrecen a arreglar la falla inexistente y luego cobran.

Este tipo de estafa fue denunciada en la zona del centro de Montevideo, pero también en Pocitos y Buceo.

Personal de Investigaciones de zona operacional I comenzó a unificar los casos e identificó a los estafadores, una pareja de peruanos y un venezolano. La mujer se fue del país antes que se hiciera la requisitoria, pero los otros dos hombres implicados fueron detenidos tras allanamientos.

Los extranjeros terminaron condenados por tres delitos de estafa a la pena de nueve meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba con colocación de tobillera. Para la mujer implicada se emitió una requisitoria a nivel internacional.

La Policía investiga si hay más extranjeros estafando bajo esa modalidad.

NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
