Joanicó y Félix Laborde

Un policía herido tras choque entre un ómnibus y un patrullero en La Unión

El ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y patrullero circulaba hacia un llamado por Félix Laborde. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.

Un choque entre un ómnibus de Coetc y un patrullero se registró este miércoles de mañana en el cruce de Joanicó y Félix Laborde, en la Unión.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y el móvil de la Policía, que circulaba por Laborde, se dirigía a atender un llamado.

Producto del impacto, el patrullero giró y terminó sobre la vereda al costado de un almacén, ubicado en la esquina. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.

El siniestro de tránsito obligó al corte de la circulación en el tránsito por la zona. Desde 8 de Octubre hacia Laborde y Joanicó desde Silvestre Pérez hasta Lindoro Forteza.

