LAVALLEJA

Choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido y uno de 35 salió ileso

El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 16 horas de este jueves a la altura del kilómetro 284,500 de la ruta 14, entre Varela y Zapicán, departamento de Lavalleja.

Un choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido. El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 16 horas de este jueves a la altura del kilómetro 284,500 de la ruta 14, entre Varela y Zapicán, departamento de Lavalleja.

Un camión cargado con bolsas de arroz circulaba hacia el oeste en dirección a la ruta 7, cuando fue impactado en una colisión frontolateral por otro camión que iba sin carga. Producto del impacto, murió el conductor del segundo camión, mientras que el otro camionero, un hombre de 35 años, resultó ileso. El control de alcoholemia dio cero.

La superficie de la ruta se encontraba asfaltada, al igual que la banquina, y en buen estado, pero mojada debido a lluvias aisladas en la zona. El siniestro ocurrió en una curva, según el relevamiento de Policía Caminera.

El tránsito en la zona se debió canalizar por un camino lateral durante unos 3 kilómetros, aproximadamente.

