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Un policía fue condenado por peculado y calumnia: lo descubrieron robando piezas de motos depositadas en una comisaría de San José

El policía, de 24 años, fue descubierto cuando retiraba palancas de freno de una moto que estaba en el patio de la seccional. En su mochila encontraron un faro delantero. Fue condenado a 14 meses de libertad a prueba.

Imagen de Google. Comisaría 9.ª de San José, al norte de San José de Mayo.

Imagen de Google. Comisaría 9.ª de San José, al norte de San José de Mayo.

Un policía de 24 años fue condenado este lunes por robar piezas de motos que estaban depositadas en la Comisaría 9.ª de Chamizo, en el departamento de San José.

Una mujer policía lo descubruó el sábado, sobre las 19:00. Con una pinza metálica, el funcionario estaba quitándole las palancas de freno a una moto que estaba en el patio de la seccional, en el depósito.

Al ser consultado, no pudo brindar una explicación clara sobre lo que estaba haciendo. En el lugar trabajó Policía Científica y, al revisar su mochila, los efectivos le incautaron un faro delantero de una moto.

Foto: FocoUy.
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La Fiscalía Letrada de San José de 2.º Turno y el Juzgado de San José de 5.º Turno trabajaron en el caso. El policía fue detenido y este lunes, durante una audiencia, fue condenado por un delito de peculado y reiterados delitos de calumnia y simulación de delitos.

La pena es de 14 meses de libertad a prueba, con inhabilitación especial por dos años y colocación de tobillera electrónica.

Además, deberá presentarse una vez por semana en una seccional policial, realizar trabajos comunitarios durante tres meses, no acercarse al depósito de la Comisaría 9.ª de Chamizo y tiene cierre de fronteras durante el plazo de la pena.

El caso fue informado este martes por la Jefatura de Policía de San José, que precisó que el policía no pertenece a la Jefatura de Policía de San José sino a otra, y que actualmente cumplía servicios en Chamizo de ese departamento.

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