RECIBÍ EL NEWSLETTER
carnaval en uruguay

El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, anunció el intendente Bergara

El desfile se realizará el 5 y 6 de febrero. El carro que abrirá el corso también realizará un homenaje al músico, que murió en agosto de este año.

Foto: FocoUy. Ruben Rada.

Foto: FocoUy. Ruben Rada.

El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, según anunció este martes al mediodía el intendente de Montevideo, Mario Bergara, en una conferencia de prensa en la Intendencia.

El desfile se realizará los días 5 y 6 de febrero.

El carro que abrirá el corso también realizará un homenaje al músico, que murió en agosto de este año.

parecia un pueblo fantasma: comerciantes de paysandu no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa leon xiv
Seguí leyendo

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV

La conferencia tiene como cometido presentar la agenda de la máxima fiesta popular del departamento. Además de Bergara, participan la directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, y el gerente de Festejos y Espectáculos, Eduardo Rabelino.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
OPERACIÓN LIMA

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
JIMENA PARDO

Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"
parque automotor

Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000
SEGURIDAD

Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"
protagonistas

Escolares de Rivera clasificaron a Olimpíada de Matemática, no tenían cómo viajar y tras un video viral llegarán a Montevideo

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.
montevideo

Homicidio en Belvedere: apuñalaron y atacaron de cinco tiros por la espalda a un joven de 26 años
Parecía un pueblo fantasma: comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV video
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
Foto: FocoUy. Ruben Rada.
carnaval en uruguay

El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, anunció el intendente Bergara

Dejá tu comentario