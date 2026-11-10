El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, según anunció este martes al mediodía el intendente de Montevideo, Mario Bergara, en una conferencia de prensa en la Intendencia.
El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, anunció el intendente Bergara
El desfile se realizará el 5 y 6 de febrero. El carro que abrirá el corso también realizará un homenaje al músico, que murió en agosto de este año.
El desfile se realizará los días 5 y 6 de febrero.
El carro que abrirá el corso también realizará un homenaje al músico, que murió en agosto de este año.
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La conferencia tiene como cometido presentar la agenda de la máxima fiesta popular del departamento. Además de Bergara, participan la directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, y el gerente de Festejos y Espectáculos, Eduardo Rabelino.
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