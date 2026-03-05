Rapiñaron a un policía: dos delincuentes le robaron la moto y el arma de reglamento

Dos rapiñeros le robaron la moto y el arma de reglamento a un policía próximo a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El policía de 23 años que presta servicio en el INR circulaba sobre las nueve de la noche en una moto de alta cilindrada junto a su pareja por Camino Eduardo Pérez cuando aminoró la marcha para tomar Camino Melilla, próximo a la UAM, y fue abordado por dos hombres.

Los rapiñeros iban vestidos con ropas oscuras y casco puesto circulando en una moto sin matrícula. Sobrepasaron la moto del policía, se bajaron y amenazaron a él y a su pareja con un arma durante un forcejeo.

Los obligaron a bajarse de la moto y revisaron al funcionario policial a quien le encontraron su arma de reglamento en la cintura. A su vez, a la mujer le robaron 4 mil pesos y el celular.

Los dos rapiñeros se fueron con la moto y el arma de reglamento del policía y las pertenencias de la mujer por Camino Melilla rumbo a la zona de Verdisol.

El hecho fue derivado a investigadores de la zona operacional IV para dar con los responsables.