Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes y en los próximos días, con lluvias aisladas en varias zonas del país.
Siguen las lluvias aisladas, en varias zonas del país, según el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes y en los próximos días, con lluvias aisladas en varias zonas del país. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con nieblas y neblinas matinales, luego se prevé aumento de nubosidad, desmejorando por el norte con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas principalmente en las zonas centro, norte y litoral.
El miércoles comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas mejorando hacia la noche.
Comienza la semana con pronóstico de lluvias y lloviznas, primero en el sur, luego en el norte
El jueves estará fresco en la mañana con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.
Martes 3
Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º
Miércoles 4
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
Jueves 5
Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º
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