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TIEMPO INESTABLE

Siguen las lluvias aisladas, en varias zonas del país, según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes y en los próximos días, con lluvias aisladas en varias zonas del país. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes y en los próximos días, con lluvias aisladas en varias zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con nieblas y neblinas matinales, luego se prevé aumento de nubosidad, desmejorando por el norte con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas principalmente en las zonas centro, norte y litoral.

El miércoles comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas mejorando hacia la noche.

comienza la semana con pronostico de lluvias y lloviznas, primero en el sur, luego en el norte
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Comienza la semana con pronóstico de lluvias y lloviznas, primero en el sur, luego en el norte

El jueves estará fresco en la mañana con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo cálido y pesado, con buena presencia de Sol, aumento de nubosidad en la noche por el oeste.

Martes 3

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º

Miércoles 4

Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Jueves 5

Zona Norte: máxima 31º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º

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