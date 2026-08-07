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NO LE PUDIERON SACAR EL ARMA

Sindicato denuncia "grave agresión" a una funcionaria policial en el hogar Las Magnolias del INAU

"Valoramos el profesionalismo y la entereza demostrados por la compañera, quien, pese a la extrema violencia de la agresión sufrida, logró preservar su arma de reglamento", destaca el gremio.

POLICIA-UNIFORME-ARCHIVO-FOCOUY

El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) denunció este viernes que una funcionaria policial sufrió una "grave agresión" mientras cumplía funciones en el hogar Magnolia del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El sindicato realizó la denuncia policial y en Fiscalía. Fuentes dijeron a Subrayado que unas 15 personas golpearon a la funcionaria policial, le sacaron el bastón, le intentaron quitar el arma de fuego y le arrancaron un mechón de pelo.

La policía recibió la atención de médico forense quien constató las lesiones.

Foto cedida a Subrayado.
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En un comunicado, el gremio policial expresa "su más enérgico repudio a este hecho de extrema violencia" y reafirma "su compromiso de acompañar a quienes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber".

Desde el sindicato, se le brinda contención, acompañamiento y respaldo institucional a la funcionaria afectada, así como se puso a su disposición al equipo jurídico del gremio. El abogado Joaquín Abal representará a la policía en las instancias legales de su caso.

"Valoramos el profesionalismo y la entereza demostrados por la compañera, quien, pese a la extrema violencia de la agresión sufrida, logró preservar su arma de reglamento, evitando que la situación tuviera consecuencias aún más graves", detalla el SUPU en el comunicado.

El sindicato sostiene que estos hechos de violencia no pueden ser naturalizados y expresa su solidad, apoyo y reconocimiento a la funcionaria y asegura que seguirá hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, desde INAU indicaron a Subrayado que iniciaron una información de urgencia en el hogar para conocer cómo se dieron los hechos. Con dicha información todas las partes podrán dar su testimonio de lo ocurrido y las autoridades analizarán cómo proceder.

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