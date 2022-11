Un policía de 45 años se quitó la vida; 18 uniformados se suicidaron en 2022

Sergio Franco había ingresado a cuidados críticos el 29 de octubre por ingesta de pastillas, no se pudo recuperar y falleció pasada la medianoche, confirmó a Subrayado Gabriela Pereyra, delegada del sindicato policial de Río Negro .

Desde el gremio, aseguran que Franco era víctima de acoso laboral y persecución dentro de la institución policial. En un comunicado, expresan que “otro trabajador que no pudo tolerar la persecución laboral, se intentó quitar la vida, terminó en CTI pero no logró recuperarse”.

“El mensaje debe ser fuerte y claro a esos malos mandos que terminan enfermando policías. La impunidad se acaba con la denuncia. Y al Ministerio pedirle que no solo forme su personal en su carrera funcional, que también los forme para saber lidiar con personal, no todos están capacitados para tener gente a cargo, pese a tener grado. La empatía, la humanidad el don de gente no se obtiene con grados”, continúa el comunicado.

3f55bffa-4780-4b4e-954b-c127a48549f3.jpg

“Cada trabajador merece respeto, no son números son padres, hijos, hermanos, que una profesión tan noble, no se siga transformando en mandos nostálgicos que piensan que presionar, hostigar y enfermar a sus policías es la manera de conducir”, concluye el sindicato.

Franco tenía 45 años y deja cinco hijos. En lo que va del año, 18 policías y tres operadores penitenciarios se quitaron la vida.