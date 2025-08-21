Un peatón fue atropellado por una camioneta y falleció en el kilómetro 37 de la ruta 8, en Empalme Olmos

Un peatón fue atropellado por una camioneta y falleció este jueves de mañana en el kilómetro 37 de la ruta 8 .

El accidente ocurrió cerca de Empalme Olmos , en Canelones, informó Policía Caminera en un comunicado.

La camioneta quedó en el lugar para las pericias correspondientes y determinar así eventuales responsabilidades.

El hombre fallecido tenía de 25 años, y según el informe de Caminera cruzaba la ruta cuando fue embestido por la camioneta.

Al conductor del vehículo, de 56 años, se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero.