CANELONES

Un peatón fue atropellado por una camioneta y falleció en el kilómetro 37 de la ruta 8, en Empalme Olmos

El accidente ocurrió este jueves de mañana, en el kilómetro 37 de la ruta 8, en Empalme Olmos, Canelones. El peatón falleció tras ser atropellado por una camioneta.

Peatón fallecido tras accidente en ruta 8. Foto: Policía Caminera.

Un peatón fue atropellado por una camioneta y falleció este jueves de mañana en el kilómetro 37 de la ruta 8.

El accidente ocurrió cerca de Empalme Olmos, en Canelones, informó Policía Caminera en un comunicado.

La camioneta quedó en el lugar para las pericias correspondientes y determinar así eventuales responsabilidades.

Imagen de archivo. 
El hombre fallecido tenía de 25 años, y según el informe de Caminera cruzaba la ruta cuando fue embestido por la camioneta.

Al conductor del vehículo, de 56 años, se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero.

