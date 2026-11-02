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alfonso lamas y cno. maldonado

Camión recolector chocó contra el muro de dos casas en Flor de Maroñas: el chofer dijo que se quedó sin frenos

El camión circulaba por Alfonso Lamas y, al llegar a Camino Maldonado, subió a la vereda e impactó contra el muro de las viviendas. No hubo lesionados. Los vecinos reclaman una solución y la reparación de los daños.

El conductor alegó quedarse sin frenos al circular por Camino Maldonado.

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Foto: Subrayado. 

Un camión recolector de residuos chocó contra el muro de dos viviendas en el barrio Flor de Maroñas, sobre las 7:30 de este lunes. El conductor dijo que se quedó sin frenos e hizo una maniobra para evitar impactar contra otros vehículos que circulaban por el lugar.

El camión transitaba por Alfonso Lamas y, al llegar a Camino Maldonado, subió a la vereda y terminó contra los muros de dos casas; allí, viven tres familias.

Uno de los jóvenes que vive en una de las casas, que prefirió mantener el anonimato, contó que estaba durmiendo cuando escuchó el impacto.

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"7:30 escuché un impacto fuerte, estaba durmiendo. Salgo y veo todo el desastre, el camión impactado. El conductor dice que se quedó sin frenos, para mí que no", relató.

No hubo personas lesionadas, pero los daños afectaron a las tres familias. Según contó, algunos vecinos tuvieron que faltar a sus trabajos. "Queremos una solución por la seguridad de nosotros. Son tres familias y estamos las tres afectadas con esto", reclamó.

El camión corresponde a una empresa tercerizada que trabaja para la Intendencia de Montevideo.

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