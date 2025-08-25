Un peatón de 72 años murió atropellado por un auto en ruta Interbalnearia

Un hombre de 72 años murió sobre las nueve de la mañana de este lunes cuando fue atropellado por un auto en el kilómetro 38,500 de la ruta Interbalnearia, a la altura de Salinas –Canelones–.
El accidente ocurrió en el kilómetro 38,500 de la ruta Interbalnearia, a la altura de Salinas.
Quien iba en el auto era un joven de 23 años, y lo hacía hacia el este. El examen de alcoholemia le dio resultado cero, informó la Policía Caminera.
Las autoridades buscan establecer lo ocurrido. Al momento no se ha determinar el sentido en que circulaba el peatón.
