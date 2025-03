Un patrullero terminó incrustado en una casa tras una persecución en Colón; hay peligro de derrumbe

Una de las integrantes de la familia, que prefirió mantener el anonimato, dijo a Subrayado: "No tenemos apoyo de la Policía, no nos dejó ninguna guardia. Pienso que tendría que dejar (para prevenir robos). No tuvimos mucha información de lo que puede pasar con esto. No nos dieron solución. Hay que contactar a un abogado e ir al ministerio".

En la madrugada el patrullero –una camioneta Nissan Frontier– fue quitada del lugar y la propietaria está sin respuestas. La familia, que no puede ingresar a la casa por el peligro de derrumbe, hizo la denuncia.

La ubicación es avenida Lezica y Pasaje Peatonal, a metros del arroyo Pantanoso, el límite de los barrios Colón y Lezica.