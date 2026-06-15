España y Cabo Verde empataron 0-0 en la tarde de este lunes por el Grupo H, el de Uruguay.
España y Cabo Verde empataron sin goles en su debut mundialista
La selección de España, una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026, no pudo con Cabo Verde.
Pese a varios intentos de los españoles, Cabo Verde logró aguantar el trámite sin goles.
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Un partido rompepencas: España y Cabo Verde empataron 0-0 en sus debuts mundialistas
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