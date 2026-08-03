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20.000 NUEVOS TURNOS

MSP volvió a habilitar este lunes de tarde más cupos para vacunar contra el meningococo a niños de 9 a 15 años

Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se completó rápidamente. Por eso, el MSP incorporó nuevas fechas entre el 18 y el 31 de agosto con una disponibilidad de 20.000 nuevos turnos.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) volvió a habilitar este lunes de tarde más cupos para vacunar a niños y adolescentes de 9 a 15 años contra el meningococo.

Esta mañana, a las 10, se reabrió formalmente la agenda, pero hubo quienes antes de las 8 de la mañana pudieron reservar lugar, día y hora para vacunarse.

Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se completó rápidamente. Por eso, el MSP incorporó nuevas fechas entre el 18 y el 31 de agosto con una disponibilidad de 20.000 nuevos turnos. En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso de agenda se desarrolla con normalidad.

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Este lunes, el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.

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