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ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO

Peñarol goleó 3-0 a Cerro Largo y es finalista del Torneo Intermedio

Los goles del equipo de Diego Aguirre fueron convertidos por Abel Hernández, a los 33' y 53', y Matías Arezo a los 58'.

Foco Uy

Foco Uy

Peñarol goleó 3-0 a Cerro Largo este sábado en el estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Intermedio, Serie A.

Los goles de los dirigidos por Diego Aguirre fueron convertidos por Abel Hernández a los 33' y 53' y Matías Arezo a los 58'.

Con este resultado el mirasol es finalista del Intermedio y enfrenta al Montevideo Wanderers este miércoles en el estadio Centenario.

Foto: AFP.
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Aguirre destacó la importancia del triunfo y la recuperación del equipo debido a la presencia de futbolistas que habían estado ausentes en la primera parte del semestre.

En lo que respecta al joven Leonel Jaime, el técnico dijo que confirma que tiene mucha calidad, que puede jugar por cualquier lugar del frente de ataque y que hace cosas distintas.

En la Tabla Anual, el carbonero está primero con 43 unidades, seguido de Deportivo Maldonado con 41 (que empató con Juventud) y de Racing que se ubica tercero con 38 puntos.

En la tabla del Intermedio Serie A, el manya lidera con 16. En la Serie B, el bohemio es el líder con 15.

El encuentro que se disputó en el estadio Campeón del Siglo frente a casi 30.000 hinchas, estuvo arbitrado por Leodán González y Jonathan Fuentes en el VAR.

Foco Uy

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