El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia amarilla por tormentas fuertes que rige, en principio, hasta las 20 horas.
Inumet mantiene una advertencia amarilla por tormentas fuertes para 15 departamentos
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el informe.
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el informe.
La advertencia rige para los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.
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Cesó alerta naranja de Meteorología; continúa amarilla en ocho departamentos
Y las siguientes localidades:
- Canelones: San Ramón y Tala.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayén, San Luis Al Medio y Velázquez.
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