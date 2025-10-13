El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Madre e hija fueron asesinadas el sábado en el barrio cordobés Villa Rivera Indarte ( Argentina ). Las víctimas son Mariel Zamudio, de 50 años, y su hija Luna Giardina, de 24.

Según informó a Subrayado el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , el femicida es el uruguayo Pablo Laurta , promotor del sitio antifeminista Varones Unidos Uy, un espacio en internet donde se denunciaban presuntas falsas acusaciones de violencia de género contra hombres.

Quinteros explicó que a principios de 2025 el uruguayo fue detenido por un evento de violencia familiar contra su expareja. Por eso, Luna tenía un botón antipánico y, él, medidas cautelares que habían caducado.

El sábado la Policía de Córdoba llegó a la escena del crimen tras haberse reportado disparos y porque el botón antipánico de Luna había dejado de emitir señal. Allí la encontraron asesinadas a ella y a su madre.

Mientras, Laurta secuestró a su hijo de 5 años y se trasladó a Gualeguaychú, ciudad fronteriza con Uruguay.

El domingo, la Policía argentina lo encontró, lo detuvo y rescató al niño. Fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y la intervención del celular de Laurta, que lo ubicó en un hotel en esa ciudad fronteriza, donde fue encontrado y detenido en la recepción.

Dos policías vestidos de particular esperaban en la puerta del hotel, cuando Laurta apareció con una bandeja en la mano y el niño a su lado.

Ahora la Policía trabaja además en esclarecer la desaparición de un chofer entrerriano que lo trasladó antes a Córdoba y cuyo auto fue encontrado incendiado en esa ciudad.

El perfil.

Laurta es director de VContenidos, una empresa de marketing digital, según su perfil en redes sociales. En la página de Varones Unidos se encontraba incluso el testimonio judicial de Luna Giardina, su expareja, vinculado al litigio por la custodia del hijo que compartían.

El relato de Luna describe una relación marcada por los celos, el control y la violencia psicológica. Contó que conoció a Laurta en 2018, primero de forma virtual, y que al poco tiempo de comenzar la relación él empezó a mostrar conductas posesivas, sobre todo cuando estaba en Uruguay. La mujer relató que, tras quedar embarazada, sufrió engaños y discusiones, y que su hijo nació prematuro en 2019, requiriendo cuidados médicos prolongados.

En el sitio Varones Unidos, Laurta denunciaba lo que consideraba “injusticias” de los sistemas judiciales de Argentina y Uruguay, mezclando discursos contra la perspectiva de género con teorías sobre explotación sexual infantil. Además, había tenido cierta visibilidad pública: en 2022 participó como panelista en una conferencia del Parlamento uruguayo sobre los desafíos a los derechos y libertades informativas, donde se abordaban los efectos de los cambios tecnológicos y geopolíticos en la democracia.