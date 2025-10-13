Habló el juez que en 2024 negó restitución a Uruguay del hijo de Laurta: "No había sido ilícito"

Gabriel Tavis es un juez de familia cordobés y en 2024 negó la restitución internacional del hijo de Pablo Laurta , que este sábado lo secuestró y mató a la mamá y abuela del niño -su expareja y su exsuegra-.

En diálogo con Subrayado, contó que el caso de la restitución se dio luego de un pedido de Laurta, quien afirmaba que el niño había sido llevado de forma ilícita de Uruguay a Argentina, algo que las pruebas no corroboraron.

“Yo entendí que el traslado no había sido ilícito, por una serie de pruebas que pudimos corroborar. Primero, ese niño había nacido en Córdoba. Los dos primeros años y medio de su vida habían transcurrido en la ciudad de Córdoba, hijo de una cordobesa y de un montevideano. La mamá empieza a viajar a Montevideo y se empieza a quedar períodos de tiempo similares en Montevideo y en Córdoba”, relató y señaló que una prueba “muy importante” fue respecto a estas entradas y salidas de un país al otro: “No había una clara ni certera radicación del niño en el otro país. Pero sí en Córdoba, que la pediatra del niño seguía siendo en la ciudad de Córdoba, la guardería que a veces había ido el niño era en Córdoba. Al no haber un traslado ilícito, no se configuraba el requisito del tratado internacional, para la restitución”.

El juez también se refirió a situaciones anteriores que fueron descritas por la mujer en su contestación al pedido de restitución y que entre otras cosas, el hombre había estado detenido por haber “intentado entrar al domicilio a través de los techos” de la casa de la víctima y “se detectó que tenía un arma”.

Tavis reflexionó sobre lo ocurrido: "Cómo detectar a esos monstruos que pueden desatarse en las personas inducidas por varias cuestiones. Creo que, por lo que he visto con posterioridad, las ideas del otro como enemigo, las mujeres como enemigos, es muy fuerte esto. Lamentablemente el monstruo apareció sin que nadie pensara que iba a aparecer".

"El futuro de un niño que ha tenido que presenciar y vivir de ahora en más con esto, lo difícil que va a ser", agregó.