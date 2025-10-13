Cordón: investigan intento de rapiña durante el cual el delincuente abusó de la víctima, registró cámara de seguridad

La Policía investiga un intento de rapiña que ocurrió en el barrio Cordón y durante la cual el delincuente también abusó sexualmente de la víctima tocándole su cuerpo.
El hecho ocurrió en Paullier y Chaná, en la madrugada del sábado, y quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad.
La mujer de 37 años concurrió a una mutualista tras el hecho y denunció el hecho ante la Policía.
La situación, que sucedió en las calles Paullier y Chaná, quedó registrada en imágenes de una cámara de seguridad, en las que se puede ver cómo el hombre la aborda de atrás, le toca el cuerpo y posteriormente la arroja al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapaba la boca. y le generó lesiones.
Dos delincuentes rapiñaron local de cobranzas, amenazaron a la empleada y se llevaron $ 400.000
