MONTEVIDEO

Cordón: investigan intento de rapiña durante el cual el delincuente abusó de la víctima, registró cámara de seguridad

El hecho ocurrió en Paullier y Chaná, en la madrugada del sábado, y quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad.

rapiña-abuso-cordon

La Policía investiga un intento de rapiña que ocurrió en el barrio Cordón y durante la cual el delincuente también abusó sexualmente de la víctima tocándole su cuerpo.

La mujer de 37 años concurrió a una mutualista tras el hecho y denunció el hecho ante la Policía.

La situación, que sucedió en las calles Paullier y Chaná, quedó registrada en imágenes de una cámara de seguridad, en las que se puede ver cómo el hombre la aborda de atrás, le toca el cuerpo y posteriormente la arroja al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapaba la boca. y le generó lesiones.

dos delincuentes rapinaron local de cobranzas, amenazaron a la empleada y se llevaron $ 400.000
