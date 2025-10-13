RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú

El remisero lleva desaparecido desde el miércoles, cuando fue contactado por el uruguayo para trasladarlo hasta Córdoba. Su auto fue encontrado incendiado.

Pablo Laurta en X

La Policía argentina encontró la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias del uruguayo Pablo Laurta, detenido por matar a su expareja y exsuegra, y secuestrar a su hijo de cinco años, informan medios argentinos.

Martín Sebastián Palacios es el remisero de Entre Ríos que Laurta contactó para que lo llevara hasta Córdoba, el 8 de octubre, y desde entonces está desaparecido. Los investigadores presumen que fue asesinado y que el autor de este crimen fue el uruguayo, que luego cometió el doble femicidio.

El auto del remisero fue encontrado incendiado y su billetera estaba en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú y fue encontrada tras allanamiento policial en la zona de Córdoba.

Foto: Subrayado, archivo. Escena del crimen.
Interior presentó cifras de delitos de enero a setiembre, que muestran bajas en general en comparación con 2024

Este sábado, Laurta asesinó a su expareja Luna Micaela Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, en la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Posteriormente, secuestró a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años.

La Policía de Córdoba llegó a la escena del crimen tras haberse reportado disparos y porque el botón antipánico de Luna había dejado de emitir señal. Allí la encontraron asesinadas a ella y a su madre.

Mientras, Laurta secuestró a su hijo de 5 años y se trasladó a Gualeguaychú, ciudad fronteriza con Uruguay.

El domingo, la Policía argentina lo encontró, lo detuvo y rescató al niño. Fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y la intervención del celular de Laurta, que lo ubicó en un hotel en esa ciudad fronteriza, donde fue encontrado y detenido en la recepción.

Dos policías vestidos de particular esperaban en la puerta del hotel, cuando Laurta apareció con una bandeja en la mano y el niño a su lado.

Ahora la Policía trabaja además en esclarecer la desaparición de un chofer entrerriano que lo trasladó antes a Córdoba y cuyo auto fue encontrado incendiado en esa ciudad.

Ahora investigan si el uruguayo mató al chofer Palacios.

