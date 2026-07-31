Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras

Fundappas, la fundación que entrena y otorga perros guía para personas con discapacidad visual o a niños con trastorno del espectro autista, entrega esta sábado 9 cachorros a familias socializadoras.

Juan José Miraballes dijo a Subrayado que le parece importante porque le cambia la vida a las personas que reciben los perros.

Las capacitaciones son semanales y guía de sobre los objetivos a alcanzar con el perro, como por ejemplo que los perros con chaleco rojo no se deben tocar.

"Yo lo que tengo que lograr con él es que se acostumbre a estar en lugares. Los perros tienen un período ventana, los cachorros, que va hasta los 6 meses, el año en donde todo lo que aprenden en ese momento les parece normal después", explicó.

Cuando termina con la socialización, como para trabajar con una persona ciega, continúa un profesional capacitado.

Juan José comentó que cuando aceptó al perro sabía que en algún momento se iban a separar