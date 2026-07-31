RECIBÍ EL NEWSLETTER
PERROS GUÍAS

Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras

Fundappas entrena y otorga peros guía a personas con discapacidad visual o a niños con trastorno del espectro autista.

perro-guía-fundappas-montevideo

Fundappas, la fundación que entrena y otorga perros guía para personas con discapacidad visual o a niños con trastorno del espectro autista, entrega esta sábado 9 cachorros a familias socializadoras.

Juan José Miraballes dijo a Subrayado que le parece importante porque le cambia la vida a las personas que reciben los perros.

Las capacitaciones son semanales y guía de sobre los objetivos a alcanzar con el perro, como por ejemplo que los perros con chaleco rojo no se deben tocar.

AFP
Seguí leyendo

Falleció a los 66 años Franco Baresi, legendario defensor del AC Milan

"Yo lo que tengo que lograr con él es que se acostumbre a estar en lugares. Los perros tienen un período ventana, los cachorros, que va hasta los 6 meses, el año en donde todo lo que aprenden en ese momento les parece normal después", explicó.

Cuando termina con la socialización, como para trabajar con una persona ciega, continúa un profesional capacitado.

Juan José comentó que cuando aceptó al perro sabía que en algún momento se iban a separar

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
INUMET

Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes
DESDE ESTA NOCHE

"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces video
RUFINO DOMÍNGUEZ Y CIUDAD DE AZUL

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo, advirtió Nubel Cisneros
DESDE ESTA NOCHE

"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros
Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00
EN TODO EL PAÍS

Meteorología emitió alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas; rige hasta las 09.00

Dejá tu comentario