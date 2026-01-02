Un niño está grave tras caer en una piscina en La Paloma; fue trasladado de urgencia hacia Maldonado

Un niño de 3 años cayó en una piscina en La Paloma y está internado en estado grave pero estable. El hecho ocurrió este jueves 1 de enero por la tardecita, en el balneario de Rocha.

El niño fue trasladado de urgencia desde La Paloma a Comero en Rocha, en un móvil policial acompañado de una médica que estaba en la zona y realizó las primeras tareas de reanimación. En la mutualista, los especialistas trabajaron alrededor de una hora para estabilizarlo y luego lo derivaron a Maldonado en una ambulancia especializada, según supo Subrayado.