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ELLAURI Y ORIBE

Un hombre se atrincheró en una vivienda en San José y tras horas de tensión, fue detenido por la Policía

Un importante despliegue se registró este martes en la zona de Ellauri y Oribe, en la capital departamental. Fue sacado esposado y trasladado en ambulancia consciente y en buen estado de salud.

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Un hombre se atrincheró en una vivienda de san josé de mayo. Tras un operativo policial fue retirado del lugar y detenido. Se encuentra en buen estado de salud.

Un importante despliegue policial se registró este martes en la zona de Ellauri y Oribe, en San José de Mayo. Tras varias horas de tensión, los efectivos lograron retirar al hombre que estaba atrincherado en una vivienda. Fue sacado esposado y quedó detenido.

Según la información recabada por San José Ahora, una ambulancia lo traslado consciente y en buen estado de salud.

Libertad, ciudad de San José.
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En el procedimiento, participaron efectivos policiales, bomberos y personal médico. También se había hecho presente la jueza María José Camacho. Con el retiro del hombre, se dio por cerrado el operativo.

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