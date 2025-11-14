RECIBÍ EL NEWSLETTER
RINCÓN DE PINTADO, ARTIGAS

Un niño de 10 años murió durante el incendio de su casa y los padres sufrieron quemaduras de gravedad

El niño, sus padres, y otro familiar estaban en la casa cuando comenzó el incendio, el jueves de noche. Los padres lograron salir, aunque con quemaduras de gravedad, pero el niño falleció en la vivienda.

incendio-rincón-de-pintado-Artigas-foto-sergio-corresponsal

El corresponsal de Subrayado Sergio Martínez informó que los padres del niño lograron salir de la vivienda con quemaduras de gravedad. El padre tiene afectado más de la mitad del cuerpo y en estas horas es derivado al Centro Nacional de Quemados en el hospital de Clínicas, en Montevideo.

La madre también sufrió quemaduras de entidad y permanecerá internada en el hospital de Artigas, agregó Martínez, que informó lo sucedido en el portal local Clic Regional.

La Policía, bomberos y médicos acudieron al llamado de emergencia por el incendio sobre las 22:30 horas del jueves y trabajaron toda la noche y madrugada en el lugar.

Un cuarto familiar que también estaba en la casa incendiada logró salir con lesiones leves.

Los bomberos buscan ahora determinar las causas del incendio, que podría estar vinculado a una garrafa de gas. Se analiza esta y otras hipótesis, de acuerdo a la información que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado.

