Un intento de rapiña a un policía terminó con disparos de arma de fuego por parte de la víctima y delincuentes detenidos, sobre las 6:20 de la mañana de este domingo en Villa Colón.
Intentaron rapiñar a un policía, este disparó y fueron detenidos minutos más tarde tras monitoreo de cámaras
El intento de rapiña ocurrió sobre las 6:20 de la mañana de este domingo, en Villa Colón. Los delincuentes fueron detenidos aproximadamente a las 6:40.
El efectivo de 47 años salía de prestar servicios 222, en moto, y cuando estaba en Calderón de la Barca esquina Francisco de Los Santos, dos delincuentes caminando y bajo amenaza intentan robarle su arma, por lo que efectuó disparos para intimidar a los rapiñeros.
Por monitoreo de cámaras y persecución policial se logró detener a los presuntos autores.
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