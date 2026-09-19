La mañana de este sábado se presenta fresca, con nubes dispersas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Hubo algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.
Sábado con temperaturas en ascenso y lluvias hacia la tarde y noche en algunas zonas: mirá el pronóstico
Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 29 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 25 °C en el área metropolitana, indica Nubel Cisneros.
Durante la tarde las temperaturas continuarán en ascenso, con un progresivo aumento de la nubosidad y la humedad. El tiempo se irá inestabilizando hacia la tarde y noche por las fronteras norte y noreste, con lluvias.
Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 29 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 25 °C en el área metropolitana.
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Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÁX. 28 °C
MÍN. 15 °C
SUR:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C
ESTE:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C
OESTE:
MÁX. 29 °C
MÍN. 14 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C
Cisneros adelantó que el domingo la mañana se presentará fresca, con abundante nubosidad, lluvias y algunas tormentas en las zonas norte, noreste y este. Durante la tarde seguirá caluroso y húmedo, con persistencia de lluvias y lloviznas en las zonas noreste y este. En la noche el tiempo desmejorará en el resto del país por el suroeste, con tormentas y lluvias.
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