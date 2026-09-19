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PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado con temperaturas en ascenso y lluvias hacia la tarde y noche en algunas zonas: mirá el pronóstico

Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 29 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 25 °C en el área metropolitana, indica Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado. Cielo despejado con poca nubosidad este 19 de setiembre. Barrio Cordón, Montevideo.

Foto: Subrayado. Cielo despejado con poca nubosidad este 19 de setiembre. Barrio Cordón, Montevideo.

La mañana de este sábado se presenta fresca, con nubes dispersas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Hubo algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

Durante la tarde las temperaturas continuarán en ascenso, con un progresivo aumento de la nubosidad y la humedad. El tiempo se irá inestabilizando hacia la tarde y noche por las fronteras norte y noreste, con lluvias.

Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 29 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 25 °C en el área metropolitana.

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Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:
 MÁX. 28 °C
MÍN. 15 °C

SUR:
 MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C

ESTE:
 MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C

OESTE:
 MÁX. 29 °C
MÍN. 14 °C

ÁREA METROPOLITANA:
 MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C

Cisneros adelantó que el domingo la mañana se presentará fresca, con abundante nubosidad, lluvias y algunas tormentas en las zonas norte, noreste y este. Durante la tarde seguirá caluroso y húmedo, con persistencia de lluvias y lloviznas en las zonas noreste y este. En la noche el tiempo desmejorará en el resto del país por el suroeste, con tormentas y lluvias.

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