Un muerto y ocho lesionados tras accidente entre un auto y una camioneta en ruta 7

Un accidente de tránsito fatal ocurrió este martes a las 8:20 de la mañana en el kilómetro 82 de la ruta 7, en el norte de Canelones.

Un auto que circulaba hacia el sur chocó con una camioneta que se dirigía en sentido contrario y que en ese punto intentaba girar a la izquierda.

El conductor del auto, un joven de 25 años y único ocupante, resultó con lesiones leves. El examen de alcoholemia que le practicó la Policía Caminera dio cero.

En la camioneta, tipo furgón de pequeño porte, viajaban diez personas, nueve de nacionalidad cubana (entre 20 y 35 años). El conductor, de 58 años, resultó ileso y su examen de alcoholemia también dio cero.

Caminera informó que entre los pasajeros, murió un joven cubano de 25 años; otro sufrió lesiones de entidad; siete resultaron con lesiones leves; y el conductor quedó ileso.

La ruta se encuentra obstruida de forma parcial y el tránsito lo canaliza Caminera por una senda de circulación, según indicó.