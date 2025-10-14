RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN "NUEVA ERA"

Ministerio del Interior destruyó casi dos toneladas de drogas incautadas en agosto tras operativo en Punta Espinillo

Se quemaron 1.951,6 kilos de cocaína, 4,293 kilos de pasta base y 115,7 gramos de marihuana. La droga tenía un valor de mercado de 15 millones de dólares.

El Ministerio del Interior destruyó casi dos toneladas de drogas que habían sido incautadas el 3 de agosto en un operativo de la Dirección General para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), Prefectura Naval, Guardia Republicana, Policía Científica y Centro de Comando Unificado en Punta Espinillo.

Se quemaron 1.951,6 kilos de cocaína, 4,293 kilos de pasta base y 115,7 gramos de marihuana. La droga tenía un valor de mercado de 15 millones de dólares, pero en otros destinos podría superar los 50 millones de dólares.

La quema de las drogas la realizó la Guardia Republicana y la DGRTID, en apoyo al Instituto Técnico Forense y ante autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el marco de la Operación "Nueva Era", se identificó a una chacra en Punta Espinillo donde la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al extranjero por vía marítima.

En un allanamiento al lugar, se incautó una pistola calibre 380 con numeración limada, tres celulares, una camioneta y diversos materiales utilizados para el acondicionamiento de droga: paquetes de cinta adhesiva, film, flotadores y bolsos náuticos.

Al inspeccionar el galpón, se constató tierra removida en una parte del suelo y tras excavar, se encontraron paquetes con drogas ocultos cubiertos con chapas, madera y tierra. Todos embalados y almacenados en bolsos náuticos. Tres hombres fueron detenidos.

En tanto, en allanamientos simultáneos en Montevideo y Canelones, se incautaron cuatro kilos de cocaína, una máquina de empaquetado al vacío y un vehículo de alta gama blindado. Otras tres personas fueron detenidas.

Finalmente, se decomisó casi 2.000 kilogramos de cocaína, distribuidos en 60 paquetes con unos 34 ladrillos cada uno, además de vehículos, armamento y materiales vinculados a la operación.

La Justicia dispuso la imputación de cinco de los detenidos hasta el 3 de febrero de 2026, mientras continúa la investigación.

