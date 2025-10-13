Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta

La Policía argentina encontró la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias del uruguayo Pablo Laurta , detenido por matar a su expareja y exsuegra, y secuestrar a su hijo de cinco años, informan medios argentinos.

Martín Sebastián Palacios es el remisero de Entre Ríos que Laurta contactó para que lo llevara hasta Córdoba , el 8 de octubre, y desde entonces está desaparecido. Los investigadores presumen que fue asesinado y que el autor de este crimen fue el uruguayo, que luego cometió el doble femicidio.

El auto del remisero fue encontrado incendiado y su billetera estaba en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú y fue encontrada tras allanamiento policial en la zona de Córdoba.

Este sábado, Laurta asesinó a su expareja Luna Micaela Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, en la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Posteriormente, secuestró a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años.

La Policía de Córdoba llegó a la escena del crimen tras haberse reportado disparos y porque el botón antipánico de Luna había dejado de emitir señal. Allí la encontraron asesinadas a ella y a su madre.

Mientras, Laurta secuestró a su hijo de 5 años y se trasladó a Gualeguaychú, ciudad fronteriza con Uruguay.

El domingo, la Policía argentina lo encontró, lo detuvo y rescató al niño. Fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y la intervención del celular de Laurta, que lo ubicó en un hotel en esa ciudad fronteriza, donde fue encontrado y detenido en la recepción.

Dos policías vestidos de particular esperaban en la puerta del hotel, cuando Laurta apareció con una bandeja en la mano y el niño a su lado.

Ahora la Policía trabaja además en esclarecer la desaparición de un chofer entrerriano que lo trasladó antes a Córdoba y cuyo auto fue encontrado incendiado en esa ciudad.

Ahora investigan si el uruguayo mató al chofer Palacios.