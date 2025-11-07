Una persona murió este viernes como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido pasadas las 17 horas a la altura del kilómetro 344 de la ruta 21 en Paraje Tramonto, departamento de Soriano.
Un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en Soriano
El siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 344 en Paraje Tramonto.
Una camioneta que circulaba por la ruta 21 despistó y volcó. El vehículo atravesó la faja natural y terminó en un campo de la zona tras pasar por el alambrado, de acuerdo a los registros del siniestro aportados por Policía Caminera.
Un ocupante de la camioneta falleció en el lugar, según la información primaria del vuelco.
