Un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en Soriano

Una persona murió este viernes como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido pasadas las 17 horas a la altura del kilómetro 344 de la ruta 21 en Paraje Tramonto, departamento de Soriano.

Una camioneta que circulaba por la ruta 21 despistó y volcó. El vehículo atravesó la faja natural y terminó en un campo de la zona tras pasar por el alambrado, de acuerdo a los registros del siniestro aportados por Policía Caminera.

Un ocupante de la camioneta falleció en el lugar, según la información primaria del vuelco.

