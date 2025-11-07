RECIBÍ EL NEWSLETTER
PASAJE TRAMONTO

Un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en la ruta 21 en Soriano

El siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 344 en Paraje Tramonto.

ruta-21-accidente-soriano

Una persona murió este viernes como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido pasadas las 17 horas a la altura del kilómetro 344 de la ruta 21 en Paraje Tramonto, departamento de Soriano.

Una camioneta que circulaba por la ruta 21 despistó y volcó. El vehículo atravesó la faja natural y terminó en un campo de la zona tras pasar por el alambrado, de acuerdo a los registros del siniestro aportados por Policía Caminera.

Un ocupante de la camioneta falleció en el lugar, según la información primaria del vuelco.

ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban prestamos con recibos de sueldo falsos
Seguí leyendo

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
Temas de la nota

Lo más visto

video
CONFERENCIA DE PRENSA

Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
DURANTE UN OPERATIVO DE CONTROL

Policía fue acuchillado por un delincuente en Rocha; repelió el ataque y efectuó un tiro que impactó en el pecho

Te puede interesar

Condenaron a 28 años de cárcel por femicidio al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Punta Colorada
CRIMEN EN MALDONADO

Condenaron a 28 años de cárcel por femicidio al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Punta Colorada
Teledoce
FALLECIÓ A LOS 88 AÑOS

"Marcó con humor y talento una época inolvidable" y "uno de los grandes de la historia de la televisión": la despedida a Cacho de la Cruz en redes
Murió el histórico conductor de televisión Cacho de la Cruz, a los 88 años video
ESTE VIERNES

Murió el histórico conductor de televisión Cacho de la Cruz, a los 88 años

Dejá tu comentario