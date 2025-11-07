RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR EL PLAZO DE 180 DÍAS

Imputaron con prisión preventiva al autor del crimen de un hombre de 30 años ocurrido en Salto

R.H.I.F, de 54 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado, consumado, en calidad de autor y a título de dolo directo.

crimen-salto-viernes

Según informó el corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, el individuo había sido detenido, pero seguidamente puesto en libertad que ya en ese momento no había elementos que lo incriminaran. Sin embargo, una declaración anticipada lo delató y el miércoles, ordenaron nuevamente su detención.

El caso

El hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en la medianoche del pasado lunes, en el barrio Don Atilio, en el cruce de las calles Diagonal 14 y Rincón, en la zona sur de la ciudad.

La víctima recibió una puñalada en el cuello con un cuchillo, tras una discusión con una persona con la que ya mantenía problemas.

La Policía acordonó la zona del crimen para poder trabajar, debido a que allegados a la víctima estaban en el lugar.

