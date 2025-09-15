RECIBÍ EL NEWSLETTER
en rivera

Un motociclista circuló a contramano para escapar de la Policía en Rivera, chocó y murió

Dos casos similares ocurrieron en 24 horas, uno de Rivera y otro en Montevideo. En el primer caso el fallecido tenía 19 años.

Foto cedida a Subrayado, archivo. Policía en Rivera.

Un motociclista de 19 años murió en la madrugada del domingo en la ciudad de Rivera, al chocar de frente contra una camioneta, mientras escapaba de la Policía. Iba con una acompañante de 16 años que murió tras el impacto. Así lo informó la jefatura local en un comunicado.

El texto indica que a las dos de la madrugada, policías que patrullaban en moto observaron a otras dos motos en avenida Sarandí esquina Ceballos, haciendo maniobras imprudentes como zigzagueo y wheelie. Al pedirles que se detengan, dice la información oficial, aceleraron.

Uno de ellos tomó la calle Ceballos a contramano e hizo tres cuadras hasta que chocó de frente contra una camioneta Fiat Fiorino que circulaba de forma correcta e ingresaba desde la calle Anolles.

Ministerio del Interior
Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar

Tras el impacto, el conductor murió en el lugar y la adolescente de 16 años fue trasladada a una mutualista en estado grave.

La Policía informó que la moto tenía matrícula brasileña, mientras que el conductor no tenía consigo libreta de conducir. El procedimiento quedó filmado en cámaras corporales de los policías, al igual que las ubicadas en la calle.

En la escena trabajó la Policía Científica, mientras que estuvo el jefe de la Policía de Rivera, Germán Suárez, entre otras autoridades.

En Montevideo ocurrió un caso similar, en la madrugada de este lunes: un joven de 27 años que evadió un control policial y comenzó a ser perseguido por la Policía, pasó un semáforo en rojo, perdió el dominio de su moto, cayó y murió.

