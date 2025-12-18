RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Un motociclista de 71 años está grave tras chocar contra una camión detenido y ser embestido por una camioneta

El siniestro de tránsito grave ocurrió sobre las 9:40 de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 24,500 de la ruta 5 en Las Piedras, departamento de Canelones.

Un hombre de 71 años resultó politraumatizado grave tras chocar la moto que conducía contra la parte trasera de un camión que se encontraba detenido en la banquina y ser embestido por una camioneta.

El motociclista circulaba hacia el norte cuando, por causas que se investigan, chocó contra el camión y la moto salió despedida hacia la senda rápida. El conductor de la moto fue embestido por una camioneta que iba en la misma dirección.

Al hombre de 71 años se le diagnosticó traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, politrauma grave y fractura expuesta de pierna izquierda. Fue derivado al Hospital de Las Piedras.

Tanto el conductor del camión, un hombre de 48 años, y de la camioneta, de 65, resultaron ilesos y las pruebas de alcoholemia resultaron negativas.

